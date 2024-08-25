У справі Дурова багато туману, але дещо достеменно відомо - Ігор Ейдман
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Соціолог та дослідник путінізму Ігор Ейдман прокоментував затримання Павла Дурова
Навряд це випадково. Поки що у справі Дурова багато туману. Але дещо мені достеменно відомо.
1. Російські спецслужби активно використовують Телеграм у війні проти України, пропагандисти визнають, що через нього працюють навідники ракет тощо.
2. Українці та європейці, які протистоять путінській гібридній війні, Телеграму (як месенджеру) не довіряють і вважають за краще користуватися Сигналом.
Тобто путінська сторона гібридної війни Телеграму довіряє, а антипутінська не довіряє. Збіг? Не думаю…
Джерело: пост Ейдмана у Facebook.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.