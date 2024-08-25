Соціолог та дослідник путінізму Ігор Ейдман прокоментував затримання Павла Дурова

Навряд це випадково. Поки що у справі Дурова багато туману. Але дещо мені достеменно відомо.

1. Російські спецслужби активно використовують Телеграм у війні проти України, пропагандисти визнають, що через нього працюють навідники ракет тощо.

2. Українці та європейці, які протистоять путінській гібридній війні, Телеграму (як месенджеру) не довіряють і вважають за краще користуватися Сигналом.

Тобто путінська сторона гібридної війни Телеграму довіряє, а антипутінська не довіряє. Збіг? Не думаю…

Джерело: пост Ейдмана у Facebook.