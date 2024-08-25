Моржування, філософські цитатки та голий торс: що постив затриманий власник Telegram Дуров в своїх соцмережах (фото)

"Телеграф" проаналізував соцмережі

Павла Дурова, власника популярного месенджера Telegram, ввечері 24 серпня затримали співробітники спецслужб Франції. У своїх соцмережах він постив досить дивні публікації.

"Телеграф" розібрався, що писав та які фото викладав у мережу Інстаграм Павло Дуров. Перше на що варто звернути увагу, на своїй сторінці він не дуже активний.

Останній допис у нього був 14 квітня. Він з оголеним торсом виклав фото, як сидить у чані з водою. Свою публікацію він підписав англійською так: "Людина повинна стояти прямо, а не бути вартою перед іншими" — Марк Аврелій.

Фото з інстаграму Павла Дурова

Що цікаво, під його дописами зовсім немає довжелезних текстів, або історій з життя. Дуров часто використовував під фото цитати відомих людей про мотивацію, заробіток та психологію. Ось приклад:

Фото з інстаграму Павла Дурова

Фото з інстаграму Павла Дурова

Фото з інстаграму Павла Дурова

Також на його сторінці в Інстаграм можна помітити, що Павло Дуров полюбляє занурюватись в холодну воду з льодом, цитуючи це так: "Найкращий спосіб розпочати день — кілька хвилин у воді, змішаної з льодом".

Відео з інстаграму Павла Дурова

Варто звернути увагу і на те, що майже вся стрічка Дурова у фотографіях з оголеним тілом. А в місцерозташуванні він вказував, або Дубаї, або Саудівську Аравію.

Фото з інстаграму Павла Дурова

Додамо, що під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, Дуров не зробив жодного допису про це. Ба більше, навіть, коли російські війська активно атакували і окуповували українські території, він питав у своїх читачів, чи варто робити більше знімків. Хоча нещодавно розробник Telegram зробив несподіване зізнання. Він сказав, що "розуміє 95% української мови"

Фото з інстаграму Павла Дурова

Затримання Дурова — що відомо

Бізнесмена затримали після прибуття його приватного літака в Париж з Азербайджану. У момент затримання разом із Дуровим перебували охоронець і жінка, чиє ім'я журналісти не розголошують. "Телеграф" розповів, що відомо про дівчину, яку затримали у Франції разом із власником Telegram.

Національне управління по боротьбі з шахрайством при митному управлінні Франції (ONAF) затримало Дурова на підставі того, що він значився у списку розшукуваних осіб у Франції. Ордер на його арешт було видано судовою поліцією країни в рамках "попереднього розслідування", подробиці якого поки що не розголошуються.

Дуров нібито знав про ордер на його арешт і намагався уникати візитів до Європи. Чому він вирішив приїхати — невідомо. При цьому, французькі ЗМІ зазначають, що ордер на арешт Дурова діє тільки на території Франції.

У Франції Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем краденого і сексуальними злочинами проти дітей.

Французькі правоохоронні органи вважають Дурова співучасником злочинів, скоєних через Telegram, через використання таких інструментів, як криптовалюта та одноразові номери, і відсутність контролю над платформою.

Очікується, що офіційно Дурову пред'являтимуть звинувачення в неділю, 25 серпня. Імовірність звільнення на час слідства вкрай мала, оскільки в нього є значні ресурси і можливості для втечі.

Поки незрозуміло, який термін може загрожувати засновнику Telegram. Однак кілька російських ЗМІ, включно з "Известиями", заявили, що Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці. Повідомляється, що цю інформацію надав французький адвокат Ален Дюфло, але на оригінальному записі його слів про це не чути.

Що Павло Дуров говорив про війну в Україні

"Телеграф" вирішив нагадати, як він висловлювався щодо війни Росії проти України. Ще в березні 2022 року Дуров зазначив, що родина його матері має українське коріння. Тому "конфлікт" в Україні для нього особистий.

А у 2013 році, коли він був генеральним директором соцмережі "ВКонтакте", російська служба безпеки ФСБ вимагала від нього надати особисті дані українських користувачів ВК. Дуров наголосив, що відмовився виконувати ці вимоги.