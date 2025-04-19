Каналізаційна розкіш — цей тариф зріс вдруге за рік в одному з міст України
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Невеликі міста України одне за одним підвищують тарифи на воду
В Обухові Київської області з травня почне діяти новий тариф на водовідведення — виконком прийняв рішення. Це місто стане ще одним, де зміняться тарифи на воду в останній місяць весни.
Вартість послуг каналізації зросте на майже 5 грн — мешканці платитимуть 36,01 грн за 1 куб.м стоків. Хоч сума наче і невелика та тариф підіймають вже вдруге за 2025 рік.
Попереднє зростання вартості ухвалювали в січні, тариф встановили 31,25 грн. Виконком підтримав нове прохання водоканалу про підвищення, адже зросли витрати на електроенергію, очищування стоків, виплату зарплат тощо.
Тариф на центральне водопостачання в Обухові становить 51,32 грн. Таким чином з 1 травня загальна вартість куба води становитиме 87,26 грн.
Для порівняння, у великих містах, де вартість регулюється рішенням НКРЕКП тариф тримають на рівні близько 30 грн. Така ціна призвела до того, що в Рівному планували подавати воду по годинах, адже тариф, що діє, не покриває всіх потреб водоканалу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не у всі невеликих містах причиною є тарифи. В Шахтарському на Дніпропетровщині через борги населення погрожують відключити водопостачання взагалі на невизначений термін.