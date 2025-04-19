Паніка серед офіцерів РФ та посилення патрулів: в окупованому Криму почалася метушня (фото)

Окупантів залишили без вихідних

З території тимчасово окупованого Криму масово почали виїжджати родини старших офіцерів Чорноморського флоту РФ. Таку тенденцію пов’язують із новими заходами безпеки, які запроваджені російським командуванням на тлі успішних ударів Сил оборони України по військових об’єктах на півострові.

Про це повідомили учасники військового руху спротиву "АТЕШ". За їхніми даними, у частинах ЧФ РФ спостерігається паніка ще з початку квітня: після того, як з Москви надійшла директива про впровадження додаткових заходів безпеки.

Зокрема, в портах Севастополя почали діяти приховані патрулі з резервістів "БАРС", які виконують свою роботу в цивільному одязі. Також посилили охорону об’єктів, намагаються сховати техніку, а вихідні дні для російських військових-окупантів взагалі були скасовані.

Південна бухта в Севастополі. Фото: АТЕШ

Південна бухта в Севастополі. Фото: АТЕШ

Південна бухта в Севастополі. Фото: АТЕШ

Як жартома зазначають в "АТЕШ", подібні дії можуть бути початок фактичного виконання української вимоги про припинення дії договору щодо перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

"Всього лиш знадобилось кілька успішних ударів по воєнним суднам", – дописали там.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Сполучені штати нібито готові визнати тимчасово окупований РФ півострів Крим російським. За даними агенства Bloomberg, зробити вони це хочуть в рамках так званої "мирної угоди". Втім, як багато раз заявляли українські чиновники, це є "червоною лінією".