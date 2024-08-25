"Хезболла" мститься за свого командира: сотні ракет полетіли у бік Ізраїлю, що відомо (відео)

Бойовики оголосили вендету за знищення Фуада Шукра

В ніч проти 25 серпня, ліванське угруповання "Хезболла" заявило про початок атаки на Ізраїль. Ситуація на Близькому Сході вийшла на новий виток загострення.

Лідери "Хезболли" заявили, що запустили кілька ударних безпілотників, націливши їх на військові об'єкти Ізраїлю. Початок атаки назвали відповіддю на вбивство командувача Фуада Шукра, найвищого військового командира "Хезболли". Про це повідомило видання "The Times of Israel".

Саудівське видання Al Arabiya повідомило про те, що з Лівану також було випущено понад 100 ракет по північній частині Ізраїлю. За словами представників ліванського угруповання, загалом було випущено понад 320 ракет і кілька БПЛА з вибухівкою по Ізраїлю.

"Хезболла" стверджує, що завдала ударів по 11 військових базах ЦАХАЛ на півночі країни. Водночас, ізраїльські військові повідомили, що почали завдавати превентивних ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

Так, видання Al Arabiya написало про те, що близько сотні ізраїльських винищувачів завдали удару по ракетним установкам "Хезболли" на півдні Лівану. Понад 40 з них частково або повністю знищено.

Атака "Хезболли" сталася незадовго до візиту високопоставленого військового генерала США до Ізраїлю, який має відбутися найближчими днями. Офіційний представник США повідомив Al Arabiya English, що дані розвідки за останні два дні сигналізували про те, що "Хезболла" збирається здійснити широкомасштабну атаку на Ізраїль.

Також лідери шиїтського угруповання опублікували заяву, в якій оголосили, що це лише перша частина відповіді на вбивство Фуада Шукра, яка включає атаку безпілотника на "якісний" військовий об’єкт Ізраїлю, про який буде оголошено пізніше, на додаток до ракетних атак по стартовим майданчикам "Залізного купола" та інші військові об’єкти. У заяві також говорилося про те, що "Хезболла" перебуває в стані підвищеної готовності і помститься за будь-які напади на цивільних осіб Лівану.

"Ці військові операції займуть деякий час, але докладну заяву про цілі та результати буде опубліковано після того, як буде воля божа", — заявили бойовики.

Міністр оборони Йоав Ґалант заявив, що Ізраїль зробить усе необхідне, щоб захистити себе. На найближчі 48 годин у країні оголосили надзвичайну ситуацію.

"Ми завдали точних ударів в Лівані, щоб зірвати безпосередню загрозу проти громадян Ізраїлю. Ми уважно стежимо за розвитком подій у Бейруті та сповнені рішучості використати всі наявні у нас засоби, щоб захистити наших громадян", — йдеться у заяві Ґаланта.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на територію Ізраїлю залетіли три безпілотники з Лівану. Один з них перехопила армія оборони країни (ЦАХАЛ).