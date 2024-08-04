Ситуація напружена: Ізраїль та "Хезболла" обмінялися ударами

Обидві сторони заявили, що стріляли "у відповідь"

Армія оборони Ізраїля та проіранське терористичне угруповання "Хезболла" ввечері 3 серпня обмінялися ударами. Терористи атакували один з населених пунктів на півночі Ізраїлю, у відповідь ЦАХАЛ вдарив по об'єктах бойовиків.

Про це сказано у офіційному повідомленні ЦАХАЛ. Заявляється, що було завдано ударів по об'єктам "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану – як по військових, так і по інфраструктурних.

"Раніше сьогодні літак ЦАХАЛу ліквідував терориста Хезболли в районі Дейр-Серьяна. Крім того, артилерія ЦАХАЛу завдала удару по об'єктах терористичної інфраструктури в районі Одайсеха", – зазначається у релізі.

Тим часом терористи з "Хезболли", навпаки, заявили, що це Ізраїль обстріляв південь Лівану. Нібито через це у відповідь були запущені "десятки ракет" у напрямку населеного пункту Бейт-Гілель на півночі Ізраїлю.

Тим часом стало відомо, що Іран планує завдати удару по Ізраїлю у священний для євреїв день – день національної жалоби Тиша-Бе'ав, який цьогоріч припадає на 12 та 13 серпня. Атака Ірану стане відповіддю на ліквідацію ватажка проіранського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. У штатах припускають, що зворотна відповідь Ірану буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух "Хезболла"