Російський диктатор знову згадав про переговори 2022 року

Угода між Україною та Росією, про яку домовлялися у Стамбулі навесні 2022 року, може бути покладена в основу майбутніх мирних переговорів. Росія готова до продовження діалогу.

Про це під час зустрічі "ШОС Плюс" в Астані заявив російський диктатор Володимир Путін, пишуть російські ЗМІ. За його словами, "стамбульські домовленості залишаються на столі".

"Росія, як відомо, ніколи не відмовлялася і зараз готова до продовження мирних переговорів. Відмовилася від переговорів саме Україна, причому зробила це публічно за прямою вказівкою з Лондона, а отже, в цьому немає жодних сумнівів, і з Вашингтона, про що українські офіційні особи говорять прямо і відкрито", — заявив він.

Путін повідомив, що глава української делегації тоді нібито "парафував" ці угоди. За його словами, це означає, що ці угоди "цілком влаштовували Україну".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним до виходу на кордони 1991 року. Однак, за його словами, це буде можливе лише в тому випадку, якщо Захід посилить підтримку, а ЗСУ вийдуть на "кордони 2022 року".