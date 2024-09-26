Чи готовий Путін приректи своїх дітей на життя в бункері? Західні ЗМІ аналізують ядерний шантаж РФ

Путін хоче змусити Захід губитися у здогадках.

У середу, 25 вересня, російський диктатор Володимир Путін заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування. Це відбулося на тлі візиту до США президента України Володимира Зеленського, який переконує західних партнерів дати дозвіл на удари вглиб Росії.

Путін заявив, що в оновленому документі агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за підтримки чи участі ядерної держави, пропонується розглядати як спільний напад на РФ. Диктатор додав, що ядерна відповідь може послідувати при "достовірній інформації про старт у бік Росії" авіації, крилатих та гіперзвукових ракет, безпілотників тощо. По суті Путін вкотре використав ядерний шантаж в напрямку України та Заходу.

"Телеграф" проаналізував, що про новий виток ядерного шантажу Кремля пишуть західні ЗМІ.

Що стримує Путіна?

Британське видання The Times пише про те, що найважчим завданням для західних урядів наразі є спроба здогадатися або передбачити — що на думці у Путіна. Адже ядерна риторика стала настільки повсякденною в Росії в останні роки, що це потенційно може знизити психологічний поріг для її використання. Також існують занепокоєння щодо психічного стану Путіна.

"Путін, який має одноосібний контроль над величезним запасом тактичних ядерних бомб і ракет Росії, може дійти висновку, що лише потужний удар, із застосуванням найсмертоноснішої зброї, яку він має у своєму розпорядженні, зможе врятувати його країну від приниження та ганьби.

На думку Путіна, серйозна загроза його режиму, а не самій Росії, може бути достатньою причиною для застосування ядерної зброї проти України чи Заходу", — йдеться у матеріалі.

Водночас із західної точки зору, застосування ядерної зброї Росією не мало б сенсу.

"Тактична ядерна зброя з обмеженим радіусом дії та меншою потужністю завдала б руйнівного удару, але не гарантувала б завершення війни чи миттєвої перемоги для Путіна. Застосування стратегічної ядерної зброї, яка здатна зрівняти з землею цілі міста, майже напевно спровокувало б масовану відповідь з боку Заходу, якщо не Третю світову війну.

Путін може не перейматися життями українських мирних жителів, але чи справді він готовий приректи своїх маленьких дітей, про існування яких детально розповіли цього місяця, на десятиліття у ядерному сховищі в глибині Сибіру?" — пише видання.

The Times також описує головні причини, які зупиняють російського диктатора від ядерного удару. Перша — це Китай. Голова КНР Сі Цзіньпін публічно заявляв і особисто попереджав Путіна, що ядерна зброя ніколи не повинна бути застосована.

Друга причина — це ймовірна реакція Сполучених Штатів та НАТО. Зокрема, Вашингтон чітко заявляв, що застосування Путіним ядерної зброї в Україні матиме "катастрофічні наслідки" для Росії. Що це означатиме конкретно, не уточнювалося.

"Але чи може це призвести до прямого зіткнення між НАТО і Росією? Путін має враховувати цей можливий сценарій, перш ніж ризикувати своїми ядерними варіантами".

Захід стане обережнішим?

Канал Euronews звертає увагу на те, що дії Путіна явно були спрямовані на те, щоб вплинути на підтримку України Заходом.

"Нові формулювання залишають "двері відкритими" для потенційної ядерної відповіді на будь-яку повітряну атаку — навмисна неоднозначність, спрямована на те, щоб Захід більш неохоче дозволяв [Україні] далекобійні удари", — йдеться в матеріалі французької служби.

Американський канал NBC у матеріалі зазначає, що останні заяви російського президента не є несподіванкою — Москва протягом кількох місяців натякала, що вноситиме зміни до своєї офіційної позиції щодо застосування ядерної зброї.

"Публічні заяви на цю тему стали частішими, оскільки Україна відкрито закликає своїх союзників дозволити використання західних ракет великої дальності для ударів по цілях на території Росії.

Триваюче вторгнення України в прикордонний регіон Курської області Росії також викликало посилення "ядерного брязкання" з боку президента Путіна та впливових російських "яструбів", які стверджують, що цей рейд через кордон був здійснений за сприяння Заходу", — написано у матеріалі.

Натомість видання The Washington Post поспілкувалося з російським академіком, наближеним до високопоставлених дипломатів, який зазначив, що внесені Путіним зміни збільшують гнучкість ядерної доктрини та "в певному сенсі розширяють" її.

"Мені здається, що елемент невизначеності буде збережено, щоб підвищити рівень гнучкості. Але… оскільки за використанням ядерної зброї у випадку атак, подібних до тієї в Курській області, послідують значні негативні наслідки, це складно виправдати з військової точки зору", — сказав академік.

Та зазначив, що в очільника Кремля "ще є великий вибір варіантів для ескалації". "Ядерний варіант не є пріоритетним", — додав він.

Аналітик Павло Подвіг, який базується в Женеві та очолює проєкт із вивчення російського ядерного арсеналу, також сказав виданню, що зміни доктрини спрямовані на створення "невизначеності та неоднозначності щодо можливості відповіді".

"Загалом це послання, яке спрямоване, щоб попередити Захід про те, що обговорювана зараз допомога [для України] може стати проблематичною", — сказав аналітик.

Подвіг додав, що заяви Путіна змусять "людей гадати" та обережно ставитися до будь-чого, що може нагадувати атаку на Росію, здатну спровокувати ядерну відповідь.

Україна вже атакувала РФ після "підняття ставок"

Американський журнал Newsweek 26 вересня публікує матеріал про те, що Київ провів атаку дронів на Росію через день після ядерного попередження Путіна.

"Часто не беручи на себе пряму відповідальність, Україна посилила свої удари дронами по військових об'єктах Росії, щоб завдати шкоди "воєнній машині" Москви.

Останні інциденти в ніч на середу відбулися після того, як Путін підвищив ставки в ядерній риториці Кремля, оголосивши, що Москва може розглянути можливість використання ядерної зброї у відповідь на масований запуск ракет або дронів, що перетинають її державний кордон", — пише медіа.

Зокрема, про атаку БПЛА повідомляла влада Орловської області РФ.

Лукашенко теж "під захистом"

Індійська газета The Hindu публікує матеріал під назвою "Путін переглядає ядерну доктрину Росії та робить найсильніше на сьогодні попередження Заходу щодо його участі у війні в Україні".

"Погроза, викладена в оновленій ядерній доктрині Москви, явно спрямована на те, щоб утримати Захід від надання Україні можливості завдавати ударів по Росії за допомогою далекобійного озброєння, і, схоже, значно знижує поріг для можливого застосування ядерного арсеналу Росії".

Також медіа звертає увагу: в оновленій доктрині передбачено, що Росія може використовувати ядерну зброю у відповідь на агресію проти свого союзника Білорусі. Путін заявив, що погодив це питання з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Лукашенко, який править Білоруссю "залізною рукою" вже понад 30 років, покладається на підтримку Росії. Він дозволив Росії використовувати територію своєї країни для відправлення військ в Україну та дозволив Кремлю розмістити деякі тактичні ядерні озброєння РФ в Білорусі", — нагадує видання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні відреагували на новий ядерний шантаж Путіна.