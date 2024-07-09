У Росію вилетіла елітна військова делегація з КНДР: що відомо

Черговий доказ зближення диктаторських режимів

Після чуток про те, що Північна Корея відправить війська у Росію для "відновлення інфраструктури на Донбасі", стало відомо про візит північнокорейської елітної військової тренувальної делегації. Вона вирушила з візитом у рамках першого військового обміну між країнами у понеділок, 8 липня.

Державне північнокорейське інформаційне агентство KCNA повідомляє, що цю делегацію очолює Кім Гум Чхоль. Він є президентом Військового університету імені Кім Ір Сена.

Цей військовий заклад носить ім’я засновника держави КНДР. По факту, університет є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів, пише Reuters.

Чинний лідер держави Кім Чен Ин також його відвідував. Він там перебував після навчання у Швейцарії, коли готувався стати наступним головою країни після батька.

Наразі немає інформації про мету візиту військової делегації. Так само невідомо, де саме зупиняться військові з Північної Кореї.

Це підкреслює зближення двох диктаторських режимів. Reuters повідомляє, що за останній рік було зафіксовано рекордну кількість візитів високопосадовців між КНДР та РФ. Зокрема і візит Путіна до Кім Чен Ина у червні.

Лідери держав домовились про поглиблення партнерства у військовій сфері. Це вказує на те, що Путін збирає коаліцію навколо Росії, щоб протистояти Заходу.

Зазначимо, що візит російського диктатора у Пхеньян розлютив Південну Корею. Офіційний Сеул пообіцяв надати військову допомогу Україні, якщо КНДР з РФ продовжать зближення.

Однак Північна Корея продовжує бути одним з головних партнерів Росії. Вона надає озброєння, а також заявляла про готовність допомогти людьми.

"Телеграф" раніше повідомляв, що КНДР передала Росії понад півтора мільйона артилерійських снарядів. Цей обсяг був направлений у РФ всього лише за шість місяців.