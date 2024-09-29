"Убий першим": Нетаньяху вперше прокоментував ліквідацію генсека "Хезболли"

Ізраїльський прем'єр заявив, що, мовляв, немає жодного місця на Близькому Сході, куди не дотягнулася б рука Ізраїлю

Ліквідація генерального секретаря проіранського радикального угруповання "Хезболла" Хасана Насралли – це відплата тому, хто несе відповідальність за вбивства громадян Ізраїля та інших країн, в тому числі американців та французів. До того ж, вбитий Насралла був "центральним двигуном" усієї проіранської військової сили на Близькому Сході.

Про це заявив ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу 28 вересня, повідомляє Sky News. Він зазначив, що ліквідація Насралли – це необхідний крок для досягнення миру в регіоні та повернення мешканців півночі Ізраїлю до своїх домівок.

"Того, хто хоче вбити тебе – убий першим. Вчора держава Ізраїль вбила головного вбивцю Хасана Насраллу… Насралла більше не буде терористом. Він був терористом. Він був віссю осі, центральним двигуном іранської осі зла. Він та його люди були архітекторами плану зі знищення Ізраїлю. Його не лише активував Іран, але й він сам багато разів активував Іран… Поки був живий Насралла, він швидко відновив би ті можливості, які ми відібрали у "Хезболли". Ось чому я віддав вказівку — і Насралли більше немає з нами. Його усунення сприяє поверненню наших мешканців у свої будинки на півночі, а також повернення наших викрадених на півдні", — сказав Нетаньягу.

Ізраїльський прем'єр заявив, що, мовляв, немає жодного місця на Близькому Сході, куди не дотягнулася б рука Ізраїлю, включно з Іраном. Він подякував ЦАХАЛ, ВПС, Міноборони, "Моссад" і "Шин Бет", які планували та реалізовували ліквідації ватажків "Хезболли" та ХАМАС. Але, за його словами, попереду ще багато труднощів.

"Усі ті, хто виступає проти осі зла, всі ті, хто стогне під жорстокою тиранією Ірану та його поплічників у Лівані, Сирії, самому Ірані та інших місцях, всі вони були сьогодні сповнені надії. Я говорю громадянам цих країн: Ізраїль з вами… Ми сповнені рішучості продовжувати завдавати ударів по нашим ворогах, повертати наших мешканців до їхніх домівок і повертати всіх наших викрадених. Ми не забуваємо їх ні на хвилину. Брати і сестри, дорогі громадяни Ізраїлю, цього дня я знову і знову говорю вам: разом ми боротимемося, і з Божою допомогою разом ми переможемо", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, ліквідація ватажка "Хезболли" відбулася 27 вересня під час ізраїльського авіаудару за Бейрутом, разом з ним загинули й кілька командирів, серед яких командувач південного фронту Алі Каркі.

Вважається, що новим лідером руху стане Хашем Сафіддін, котрий є братом Насралли.