Колишнього держсекретаря США Майка Помпео розіграли пранкери, що він сказав про Україну та Росію

Він висловився з декількох питань

Російські пранкери Вован та Лексус (Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров) розіграли колишнього держсекретаря США Майка Помпео. Вони провели з ним дві розмови – під виглядом африканського чиновника та під виглядом експрезидента України Петра Порошенка.

Про це вони розповіли у своєму Telegram-каналі. Пранкери також виклали відео розмов.

Зокрема, ексдержсекретар США вважає, що треба працювати над дозволом США бити територією РФ далекобійними ракетами. Інакше війна затягнеться надовго.

"Якщо росіяни почуватимуться в безпеці в західній частині Росії, у Москві та Санкт-Петербурзі, цей конфлікт триватиме роками", — зазначив він.

Помпео додав, що після поразки Росії, її треба спробувати перетягнути на бік Заходу. Можливо, країна буде зацікавлена у тому, щоб стати частиною західної торгової системи.

"Є надія, що росіяни дійдуть висновку, що вони теж хочуть бути частиною західної торгової системи. Це означає, що треба повернути їх до європейської, а не азіатської моделі. Потрібно переконувати, що з нами росіяни в кращому становищі, ніж з Китаєм" — сказав він.

Водночас ексдержсекретар США зазначив, що більшість жителів США не вірять, що Україна може перемогти у війні з РФ. Крім того, багато республіканців виступають проти допомоги Україні.

"На їхню думку, українське керівництво зламане, воно корумповане. Навіщо нам витрачати там гроші американських платників податків? США не готові дозволити Україні робити те, що необхідно для досягнення перемоги", — сказав Помпео.

Як повідомляв "Телеграф", Гельсінська комісія США, яка має великий вплив у Сполучених Штатах, чинить тиск на президента Джо Байдена, закликаючи його дозволити Україні застосовувати хоча б ракети Storm Shadow по Росії. Щобільше, США мають залучити до надання таких самих дозволів союзників, насамперед Францію та Німеччину, вважають там.