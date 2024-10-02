Бывшего госсекретаря США Майка Помпео разыграли пранкеры, что он сказал об Украине и России

Он вісказался по нескольким вопросам

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Они провели с ним две беседы — под видом африканского чиновника и под видом экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом они рассказали в своем Telegram-канале. Пранкеры также выложили видео разговоров.

В частности, экс-госсекретарь США считает, что надо работать над разрешением США бить по территории РФ дальнобойными ракетами. Иначе война затянется надолго.

"Если россияне будут чувствовать себя в безопасности в западной части России, в Москве и Санкт-Петербурге, этот конфликт будет продолжаться годами", — отметил он.

Помпео добавил, что после поражения России, ее надо попытаться перетянуть на сторону Запада. Возможно, страна будет заинтересована в том, чтобы стать частью западной торговой системы.

"Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Это значит, что нужно вернуть их к европейской, а не азиатской модели. Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем", — сказал он.

В то же время, экс-госсекретарь США отметил, что большая часть жителей США не верят, что Украина может победить в войне с РФ. Кроме того, многие республиканцы выступают против помощи Украине.

"По их мнению украинское руководство сломано, оно коррумпировано. Зачем нам тратить там деньги американских налогоплательщиков? США не готовы позволить Украине делать то, что необходимо для достижения победы", — сказал Помпео.

Как сообщал "Телеграф", Хельсинкская комиссия США, которая имеет большое влияние в Соединенных Штатах, оказывает давление на президента Джо Байдена, призывая его разрешить Украине применять хотя бы ракеты Storm Shadow по России. Более того, США должны привлечь к предоставлению таких же разрешений союзников, в первую очередь Францию и Германию, считают там.