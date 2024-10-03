Російська економіка може залишитись без грошей: все залежить від однієї країни

Експерти оцінили можливі наслідки

Російська воєнна економіка може опинитись без грошей. Це станеться, якщо Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти.

Про це пише Politico. Саудівська Аравія розчарована невдачами інших нафтовидобувних країн у координації скорочення постачання для підвищення цін на нафту до приблизно 100 доларів за барель, тоді як зараз ціна складає близько 70 доларів.

За прогнозами трейдерів, Саудівська Аравія може збільшити експорт нафти, щоб захопити більшу частку ринку. Це дозволить їм отримати більше прибутку, навіть у випадку зниження цін.

Видання зазначає, що це може спричинити падіння цін на нафту і стати поганою новиною для президента Росії Володимира Путіна. Такий крок Саудівської Аравії може становити "величезний ризик" для бюджету Росії, оскільки вона надто залежна від нафтових доходів.

На думку експертів, Саудівська Аравія розуміє, що російські компанії не дотримуються вимог щодо скорочення видобутку нафти. Через це саудити розробляють власні плани.

"За поточних валютних курсів падіння цін на нафту на 20 доларів призведе до втрати 1,8 трильйона рублів ($20 мільярдів) доходів. Це приблизно 1 відсоток ВВП Росії. Уряд буде змушений обирати між скороченням витрат — що малоймовірно під час війни — або ж погодитися на інфляційний тиск і дуже високі відсоткові ставки", — підкреслила економістка та співробітниця Carnegie Endowment for International Peace Олександра Прокопенко.

Нагадаємо, міністр енергетики Саудівської Аравії попередив, що ціни на нафту можуть впасти до 50 доларів за барель. Це може статися, якщо країни-члени ОПЕК+ (Організація країн — експортерів нафти), які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.