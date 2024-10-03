Российская экономика может остаться без денег: все зависит от одной страны

Эксперты оценили возможные последствия

Российская военная экономика может оказаться без денег. Это произойдет, если Саудовская Аравия увеличит добычу нефти.

Об этом пишет Politico. Саудовская Аравия разочарована неудачами других нефтедобывающих стран в координации сокращения поставок для повышения цен на нефть до примерно 100 долларов за баррель, в то время как сейчас цена составляет около 70 долларов.

По прогнозам трейдеров, Саудовская Аравия может увеличить экспорт нефти, чтобы захватить большую долю рынка. Это позволит получить больше прибыли, даже в случае снижения цен.

Издание отмечает, что это может повлечь за собой падение цен на нефть и стать плохой новостью для президента России Владимира Путина. Такой шаг Саудовской Аравии может представлять собой "огромный риск" для бюджета России, поскольку она слишком зависима от нефтяных доходов.

По мнению экспертов, Саудовская Аравия понимает, что российские компании не соблюдают требования по сокращению добычи нефти. Поэтому саудиты разрабатывают собственные планы.

"При текущих валютных курсах падение цен на нефть на 20 долларов приведет к потере 1,8 триллиона рублей ($20 миллиардов) доходов. Это примерно 1 процент ВВП России. Правительство будет вынуждено выбирать между сокращением расходов — что маловероятно во время войны — или согласиться на инфляционное давление и очень высокие процентные ставки", — подчеркнула экономист и сотрудница Carnegie Endowment for International Peace Александра Прокопенко.

Напомним, министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель. Это может произойти, если нарушающие договоренности страны-члены ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти) не будут соблюдать согласованные ограничения на производство.