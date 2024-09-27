Після зустрічі з Байденом та Гарріс: чи отримав Зеленський дозвіл бити вглиб Росії

Україна неодноразово зверталася до партнерів

Президент України Володимир Зеленський повернеться зі США, не отримавши дозволу на використання західних ракет великої дальності для ударів углиб Росії. Жодних змін у позиції Вашингтону у цьому питанні не було оголошено.

Про це пише The Times. Зазначається, що Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою країни Камалою Гарріс, щоб особисто звернутись з проханням про зняття обмежень, але залишив Білий дім розчарованим.

Також Зеленський відвідав Капітолійський пагорб, де його зустріла двопартійна група сенаторів, які підтримують Київ. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що президент України попросив дати зелене світло на удари далекобійною зброєю, щоб "притягнути Путіна до столу" та зміцнити позиції України перед будь-якими мирними переговорами.

"Якщо ми не зробимо цього фундаментального вибору цього тижня, я вважаю, що результат для України буде жахливим", — сказав Грем.

Видання також зазначає, що результати президентських виборів у США, здається, визначать результат війни. The Times навіть припускає, що це може визначити майбутнє України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден провели зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це була перша з двох запланованих в США зустрічей лідерів США та України.