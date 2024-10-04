Ізраїль завдав потужного удару по Лівану: хто міг бути ціллю (відео)

Про наслідки атаки поки не повідомляється

У ніч проти п'ятниці, 4 жовтня, Ізраїль завдав чергового удару по Лівану. Ціллю атаки міг бути голова виконавчої ради угрупування "Хезболла" Хашем Сафіддін.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на джерела. Авіаудар було завдано близько опівночі по південному передмістю Бейрута Дахіє. Сафіддін вважається наступником ліквідованого минулого тижня ватажка "Хезболли" Хасана Насралли.

Офіційних коментарів з цього приводу ЦАХАЛ поки що не давав. Проте перед цим Армія оборони Ізраїля попередила про евакуацію мешканців кількох будинків у південному передмісті Бейрута.

Як повідомляє New York Times з посиланням на трьох неназваних ізраїльських чиновників, ізраїльська атака в південному передмісті Бейрута була спрямована на місце зустрічі в підземному бункері, на якій був присутній Сафіддін з іншими високопоставленими лідерами "Хезболли". Проте видання зазначає, що поки незрозуміло, чи постраждав Сафіддін під час атаки.

Також повідомляється, що атака була однією з найсильніших в цьому районі після вбивства Насралли. У мережі також оприлюднено відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент удару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану. А у ніч з 30 вересня на 1 жовтня офіційно оголосив про початок наземної операції.