Президент Сербії розгорнув шарф з "прапором Росії" під час футбольного матчу (відео)

Офіційно цей жест сербського лідера не коментували

Президент Сербії Александар Вучич зробив неоднозначний жест під час футбольного матчу. Він підняв над головою шарф, на одній частині якого було зображено сербський прапор, а на іншій — перевернутий його варіант.

Відповідне відео опублікував президент Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) Милорад Додик. Це сталося під час матчу між футбольними командами Сербії та Швейцарії

Варто зазначити, що прапор Сербії — це триколор, що складається з так званих панслов'янських кольорів, горизонтальних смуг червоного, синього і білого кольорів. Водночас він є як би віддзеркаленням російського прапора зверху вниз.

Додатково на прапорі змальований малий герб Сербії. Проте Для громадського використання дозволений також варіант без герба, що є також офіційним прапором Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини.

Прапор Сербії

У Сербії поширена версія, що їхній прапор з'явився на основі прапора Росії і являє собою не що інше, як перевернутий на 180 градусів російський триколор. Таке трактування походить з того, що Росія зробила значний внесок у визволення Сербії з-під турецького панування та визнання її державної незалежності.

Що саме хотів продемонструвати Вучич таким вчинком невідомо. Офіційних коментарів з цього приводу не було.

Як відомо, 11 жовтня Вучич підписав підсумкову декларацію третього саміту Україна-Південно-Східна Європа. Цим документом підписанти засуджують вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Сербія донедавна вважалася головним союзником Росії в Європі, хоча країна приймає українських біженців, відправляє гуманітарну допомогу і навіть через посередників продавала боєприпаси Україні.

Не так давно стало відомо, що Сербія суттєво наростила виробництво озброєння від початку російського вторгнення в Україну. При цьому деякі її оборонні компанії почали працювати три зміни, щоб забезпечити замовлення.