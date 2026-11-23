"Повернення легенди". Які новинки шукати у McDonald's та скільки коштують
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Нові бургери і не тільки будуть доступні по всій Україні
У McDonald's вже незабаром з'явиться нове сирне меню. В Києві та Мукачево на окремих локаціях вже можна спробувати новинки.
Про це розповів блогер Дмитро Гречка у Threads. За його словами, ціни на нове меню в різних містах трохи різняться.
"Кому цікаво – ось ціни на нове сирне меню в МакДональдз. Офіційно стане доступне з 25.11, але його вже можна спробувати в Києві (на Поштовій) або в с.Глибочиця по трасі Київ-Чоп", — йдеться у повідомленні.
За словами блогера, у меню з'явилось 4 позиції бургерів, картопля з сиром та беконом, камамбер, сирна ванночка та соус з журавлини. Ціни на новинки:
- Біг Арч — 326 грн;
- Чизі Чиз з яловичиною або куркою та смаженим едамом — 324 грн;
- Чизі Біф Джуніор — 137 грн;
- Чизі Чикен Джуніор — 137 грн;
- Картопля фрі з сирним соусом та беконом — 148 грн;
- Сир камамбер (3 шт) — 137 грн;
- Сирній діп — 126 грн;
- Соус журавлиновий 26 грн.
У коментарях українці вже поділились враженнями після першої дегустації. Чимало користувачів зраділи поверненню в меню камамберу та журавлинового соусу. Люди писали:
- Я вже чекаю.
- Знущання! Я в той мак цілий день не можу потрапити сьогодні, а тут ще і нове меню.
- Повернення легенди — камамбер топ!
- Спробував в Мукачево пів години тому. Це вау. Ми були голодні, але залетіло як потрібно
- БОЖЕЕЕЕ, ВОНИ ПОВЕРНУЛИ КАМАМБЕР І ЖУРАВЛИНИЙ СОУС.
- Кароче, це дуже смачно. Чизі Чиз з куркою відвал.
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