Нові бургери і не тільки будуть доступні по всій Україні

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У McDonald's вже незабаром з'явиться нове сирне меню. В Києві та Мукачево на окремих локаціях вже можна спробувати новинки.

Про це розповів блогер Дмитро Гречка у Threads. За його словами, ціни на нове меню в різних містах трохи різняться.

"Кому цікаво – ось ціни на нове сирне меню в МакДональдз. Офіційно стане доступне з 25.11, але його вже можна спробувати в Києві (на Поштовій) або в с.Глибочиця по трасі Київ-Чоп", — йдеться у повідомленні.

Новинки у МакДональдз

За словами блогера, у меню з'явилось 4 позиції бургерів, картопля з сиром та беконом, камамбер, сирна ванночка та соус з журавлини. Ціни на новинки:

Біг Арч — 326 грн;

Чизі Чиз з яловичиною або куркою та смаженим едамом — 324 грн;

Чизі Біф Джуніор — 137 грн;

Чизі Чикен Джуніор — 137 грн;

Картопля фрі з сирним соусом та беконом — 148 грн;

Сир камамбер (3 шт) — 137 грн;

Сирній діп — 126 грн;

Соус журавлиновий 26 грн.

Новинки у МакДональдз

Новинки у МакДональдз

Новинки у МакДональдз

У коментарях українці вже поділились враженнями після першої дегустації. Чимало користувачів зраділи поверненню в меню камамберу та журавлинового соусу. Люди писали:

Я вже чекаю.

Знущання! Я в той мак цілий день не можу потрапити сьогодні, а тут ще і нове меню.

Повернення легенди — камамбер топ!

Спробував в Мукачево пів години тому. Це вау. Ми були голодні, але залетіло як потрібно

БОЖЕЕЕЕ, ВОНИ ПОВЕРНУЛИ КАМАМБЕР І ЖУРАВЛИНИЙ СОУС.

Кароче, це дуже смачно. Чизі Чиз з куркою відвал.

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