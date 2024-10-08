Ізраїль знову обезголовив "Хезболлу": Нетаньяху похвалився успішним авіаударом

Попереднього лідера було вбито 27 вересня

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що після ліквідації ватажка радикального руху "Хезболли" Хасана Насралли був знищений і його наступник. Армія Ізраїлю поки що цю інформацію не підтверджує.

Про це Нетаньяху розповів у відеозверненні до мешканців Лівану. Він закликав жителів цієї країни взяти владу у свої руки та повернути своїй країні статус "перлини Близького Сходу".

"Ми послабили можливості "Хезболли"; знищили тисячі терористів, включаючи самого Насраллу, його наступника і наступника наступника. Сьогодні "Хезболла" слабша, ніж була протягом багатьох років", — сказав він.

Після виступу Нетаньяху представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі зазначив, що йдеться про удар по штабу розвідки у Бейруті, де попередньо перебував новий ватажок організації Хашем Сафі ад-Дін.

"Результати цього удару все ще розслідуються, "Хезболла" намагається приховати подробиці. Коли ми дізнаємось, ми повідомимо громадськість", — сказав він.

Нагадаємо, що 27 вересня ізраїльські сили завдали ударів по столиці Лівану. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу Бейрута загинув ватажок Хезболли Хасан Насралла.

Генеральним секретарем угруповання став Хашим Сафі ад-Дін, який був двоюрідним братом Насралли.