"Хезболла" вдарила дронами по ізраїльскій військовій базі, є загиблі

Запущений "Хезболлою" безпілотник влучив у групу солдатів на військовій базі

В Ізраїлі внаслідок повітряної атаки радикальної проіранської організації "Хезболла" 13 жовтня було уражено військову базу ізраїльської армії у районі Біньяміни. Атака забрала життя чотирьох солдатів, ще семеро отримали поранення.

Про це сказано в офіційному повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Зазначається, що дрон влучив у групу солдатів на базі, проте попередні повідомлення про десятки вбитих та поранених є неправдивими – кількість жертв значно менша.

"БПЛА, запущений терористичною організацією "Хезболла", влучив у військову базу, що прилягає до Біньяміни… загинули четверо солдатів ЦАХАЛу, ще семеро отримали важкі поранення", – сказано у повідомленні.

Поранених солдатів ушпиталили для надання медичної допомоги. За фактом вдалої атаки "Хезболли", яка обійшла протиповітряну оборону, проводиться перевірка.

Нагадаємо, Ізраїль провів серію масштабних атак проти "Хезболли" з використанням вибухівки, закладеної у засоби зв’язку. Після цього він провів серію авіаударів по Бейруту та ліквідував ватажка організації Хасана Насраллу.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, розпочавши новий етап конфлікту у регіоні. На тлі цього президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив про можливі "незворотні наслідки" залучення його країни до конфлікту. Він також звинуватив Ізраїль у спробі спровокувати повномасштабну війну Близького Сходу.