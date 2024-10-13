"Хезболла" обійшла "Залізний купол" і завдала удару по Ізраїлю, багато постраждалих (відео)

Деякі з потерпілих були евакуйовані гелікоптерами

У неділю, 13 жовтня, в ізраїльському місті Беньямін у районі Рамот-Менаше стався потужний вибух. Як виявилося "Хезболла" запустила 3 ​​дрони з Лівану і один з них обійшов "Залізний купол" і проник углиб Ізраїлю.

Про це повідомляє видання Ynet. Внаслідок цього постраждало близько 39 осіб і п’ять з них зараз перебувають у критичному стані.

Відомо, що БПЛА випустив ракету, а потім сам вибухнув на території ізраїльського міста Беньямін на півночі Ізраїлю. Свідки говорять про те, що вони почули неймовірний "гуркіт" і потім побачили заграву.

При цьому сигнал повітряної тривоги не пролунав.

Близько 39 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Стан як мінімум чотирьох поранених є критичним.

Деякі з потерпілих були евакуйовані гелікоптерами до різних лікарень Ізраїлю.

За інформацією ЗМІ, безпілотники "Хезболли" змогли обдурити ізраїльську систему протиповітряної оборони та обійти "Залізний купол". Було запущено як мінімум два безпілотники. Один з них вдалося перехопити ППО, а другий все ж таки проник углиб Ізраїлю.

При цьому сигнал повітряної тривоги не пролунав.

Армія оборони Ізраїлю з’ясовує причини того, що сталося. За цим фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, Ізраїль провів серію масштабних атак проти "Хезболли" з використанням вибухівки, закладеної у засоби зв’язку. Після цього він провів серію авіаударів по Бейруту та ліквідував ватажка організації Хасана Насраллу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США закликали Ізраїль відмовитися від ідеї проведення наземного вторгнення, однак, схоже, вибір уже був зроблений.