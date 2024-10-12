США оголосили про санкції проти Ірану: на цей раз через атаку на Ізраїль

Обмеження США спрямовані на те, щоб завдати максимальної шкоди іранським нафтовим операціям

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти Ірану. Нові обмеження, які впровадили через масовану ракетну атаку 1 жовтня, спрямовану проти Ізраїлю, стосуються нафтового та нафтохімічного секторів Ірану.

Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC). Зазначається, що під обмеження Мінфіну потрапило 10 організацій у кількох юрисдикціях та 17 суден, які брали участь в операціях підсанкційної Національної іранської нафтової компанії (NIOC).

Власні санкції проти шести організацій та шести суден впровадив Державний департамент США. Причиною санкцій стала свідома участь цих суден та організацій в операціях з купівлі-продажу іранської нафти, нафтопродуктів та подальшого транспортування.

Обмеження США спрямовані на те, щоб завдати максимальної шкоди операторам, які займаються незаконними перевезеннями іранської нафти. Також обмеження повинні заблокувати роботу великої частини іранського нафтового "тіньового флоту".

Як писав "Телеграф", ЦАХАЛ заявив, що під час іранської ракетної атаки на Ізраїль увечері 1 жовтня протиповітряна оборона країни збила велику кількість ракет. Загалом кількість випущених ракет оцінили у 180 одиниць. Декілька ракет перехопили американські системи протиповітряної оборони, які допомагали відбивати атаку.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, розпочавши новий етап конфлікту у регіоні. На тлі цього президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив про можливі "незворотні наслідки" залучення його країни до конфлікту. Він також звинуватив Ізраїль у спробі спровокувати повномасштабну війну Близького Сходу.