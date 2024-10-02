Ракетна атака на Ізраїль: ЦАХАЛ заявив про сотні збитих іранських ракет

Загальна кількість випущених Іраном балістичних ракет оцінена у 180 одиниць

Під час іранської ракетної атаки на Ізраїль ввечері 1 жовтня протиповітряна оборона країни збила велику кількість ракет. Загалом кількість випущених ракет оцінили у 180 одиниць – у два рази меншу, ніж заявлялося спочатку.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на заяву, яку зробила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Зазначається, що кілька ракет перехопили американські системи протиповітряної оборони, які допомагали відбивати атаку.

"Ізраїльська й американська системи протиповітряної оборони працювали ефективно. Ми вивчаємо наслідки атаки та не хочемо давати ворогу всю інформацію", — прокоментував відбиття атаки спікер ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі.

За даними армії, є "окремі влучання" ракет у центральній частині та на півдні Ізраїлю. При цьому об'єкти військово-повітряних сил, літаки, системи протиповітряної оборони та системи керування під час атаки нібито не постраждали. Загальна кількість випущених Іраном балістичних ракет оцінена у 180 одиниць (раніше писали по 200 і навіть про 400 іранських ракет).

Як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, розпочавши новий етап конфлікту у регіоні. На тлі цього президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив про можливі "незворотні наслідки" залучення його країни до конфлікту. Він також звинуватив Ізраїль у спробі спровокувати повномасштабну війну на Близькому Сході.