Сибіга вперше на посаді міністра відвідав Молдову: говорив там про болючу для обох країн тему

Україна і надалі підтримуватиме Молдову

У четвер, 19 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вперше на новій посаді відвідав Молдову. Та він зустрівся молдовським колегою Міхаєм Попшоєм.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X. За словами очільника українського МЗС, цей візит мав підтвердити добросусідські відносини між Україною та Молдовою.

"Членство в ЄС принесе процвітання та безпеку нашим народам. Ми обговорили спільні кроки для прискорення вступу в ЄС та протидії російській дезінформації та дестабілізації", — написав він.

Як повідомляє NewsMaker, також Сибіга підняв тему Придністров'я. Міністр наголосив, що Росія має вивести звідти свої війська.

"Придністровський регіон – це Молдова, і Росія повинна вивести звідти свою армію. Україна і надалі підтримуватиме Молдову в переговорному процесі", – сказав він.

Сибіга також зазначив, що Молдова разом з Україною йде шляхом євроінтеграції. Він наголосив на важливості скоординованих заходів щодо боротьби з гібридними загрозами.

Своєю чергою голова МЗС Молдови підтвердив, що Кишинів твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність, єдність і незалежність України. Він також зазначив, що його країна також продовжить надавати допомогу більш ніж 125 тисячам українських біженців.

Нагадаємо, очільник уряду Молдови Дорін Речан прокоментував запит України щодо повернення чоловіків, які уникнули мобілізації. Політик не став відповідати прямо, а послався на міжнародні норми.