"Наше майбутнє захищає Україна": президентка Грузії зробила прогноз щодо закінчення війни

Вона також вказала на ще один важливий фактор

Доля Європи буде визначена результатом війни в Україні. Крім того, результати запланованих виборів у Молдові та Грузії визначать безпеку Чорного моря та його майбутнє.

Про це заявила на Варшавському безпековому форумі заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, пише "Грузія Online". За її словами, 80 відсотків населення її країни твердо підтримують європейський шлях та європейське майбутнє.

"Демократичні та проєвропейські сили завжди були в Грузії. Вони представляли більшість країни. Вони знають, де наше майбутнє. Вони знають, що Грузія не має іншої альтернативи. 80 відсотків населення Грузії, попри війну та багато інших спроб Росії змінити шлях Грузії, протягом багатьох років твердо підтримують європейський шлях та європейське майбутнє Грузії", — зазначила Зурабішвілі.

Вона наголосила, що вибори в країні, призначені на 26 жовтня, стануть вирішальними. За словами президентки, багато сил діють проти волі Грузії, але вона впевнена, що майбутнє країни – в Європі.

"Це наше майбутнє захищає Україна, коли Україна бореться за свою незалежність, за свободу Європи, а також за свободу Грузії. Долю Європи визначить результат війни в Україні, а також результати виборів, запланованих у Молдові та Грузії. Це також визначить безпеку Чорного моря та майбутнє цього моря, як співробітництва, взаємозв'язку та миру моря. Це також визначає роль Європи та наших західних партнерів у кавказькому регіоні, визначає майбутнє Вірменії, яка також перебуває на шляху до зближення з Євросоюзом. Тому все, що сьогодні поставлено на карту, дуже важливо, і найголовніше – це мир. Мир, який буде виражений вільним волевиявленням народів у Грузії, Молдові", — заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, проросійська партія "Грузинська мрія", яка знаходиться при владі у Грузії, у своїй передвиборчій агітації на виборах до парламенту використовує маніпулятивні банери на яких показані зруйновані Росією українські міста. Їх порівнюють з містами Грузії.