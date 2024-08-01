Звільнений з РНБО Данілов так і не став послом: "Телеграф" отримав документ

Для призначення посла потрібен указ президента.

Президент Володимир Зеленський зняв Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони 26 березня 2024 року. А 29 березня у відеозверненні глава держави повідомив, що Данілов обійме посаду посла України у Молдові. Попереднього посла — Марка Шевченка — було звільнено того ж дня.

Утім, дипломат досі продовжує виконувати свої обов’язки — наприклад, днями зустрічався з президенткою Молдови Маєю Санду, аби "з нагоди завершення своєї місії" висловити вдячність їй та всьому молдавському народу за солідарність з Україною. Натомість ексголова РНБО Олексій Данілов досі офіційно не призначений на пост посла в сусідній країні.

У відповідь на запит "Телеграфу" Міністерство закордонних справ роз’яснило, що посол призначається на посаду та звільняється президентом України. Станом на 30 липня указу глави держави щодо Данілова нема.

"Указу Президента України про призначення О.М.Данілова на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова не видано", — вказали в МЗС.

Відповідь МЗС України на запит "Телеграфу"

І коли буде видано відповідний указ щодо екссекретаря РНБО — поки невідомо.

Сам Данілов востаннє з’являвся у публічному просторі 26 березня, коли на своїй сторінці у Facebook опублікував пост із підсумками роботи в РНБО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив із першою публічною промовою.