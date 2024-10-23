У столиці Туреччини на заводі, де модернізують F-16, прогримів вибух, є загиблі (відео)

За даними місцевих ЗМІ, як мінімум дев’ятеро людей захоплено в заручники, стільки ж – убито

У середу, 23 жовтня, на будівлю турецької аерокосмічної та оборонної компанії Tusaş здійснено терористичну атаку, внаслідок якої є загиблі та поранені.

Інцидент стався на околиці Анкари. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, якого цитує Associated Press.

"На жаль, внаслідок атаки є і загиблі, і поранені", — сказав чиновник в ефірі телеканалу X.

На жаль, він не надав додаткових подробиць щодо терористичної атаки, за яку поки що ніхто не взяв відповідальності. Видання зазначає, що раніше подібні напади в Туреччині скоїли курдські бойовики, угруповання "Ісламська держава" та ліві екстремісти.

Приватний телеканал NTV повідомив, що група нападників прибула до входу до комплексу на таксі під час зміни працівників служби безпеки. Принаймні один із нападників підірвав бомбу, тоді як іншим нападникам вдалося проникнути до комплексу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на території комплексу пролунав вибух, за яким пішла стрілянина. На місце події було спрямовано сили безпеки, машини швидкої допомоги та пожежників.

За даними турецьких ЗМІ, терористів було троє. Серед них, мабуть, одна жінка. Двох терористів вдалося знешкодити, інший нападник поки що відстрілюється.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що як мінімум дев’ятьох людей захоплено в заручники, стільки ж – убито.

Компанія Tusaş входить до сотні світових лідерів авіабудування. Tusaş займається виробництвом безпілотників (у тому числі Anka), літаків, гелікоптерів та об’єктів космічної промисловості. Також відомо, що компанія займається модернізацією F-16.

Нагадаємо, Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американських товарів військового призначення. Це сталося після того, як Вашингтон попередив Анкару про можливі "наслідки".