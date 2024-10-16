Це не торгівля суверенітетом. Зеленський розповів, чого очікує від переговорів із Росією

Зеленський висловився про переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, презентував у Верховній Раді План перемоги у війні з Росією. Він заявив, що ні про яке "заморожування" війни мови йти не може.

"Телеграф" публікує одну з основних тез виступу глави держави. Зеленський зазначив, що не Україна розпочала війну, а Росія вторглася до України. "Заморозки" конфлікту не буде, допоки Кремль не виведе свої війська з території України, наголосив президент.

Також він додав, що Україна не торгує ні своєю територією, ні своєю незалежністю чи суверенітетом.

"Росія повинна пограти у війні проти України. Це не замороження. Це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити Росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія не шукає чесного світу, а Путін хоче лише війни і кидається ультиматумами замість того, щоб шукати ключ до припинення бойових дій. У цій війні Росія має програти і не лише назавжди втратити контроль над Україною, а й втратити бажання такого контролю.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Зеленський представить План перемоги у війні з Росією всім лідерам країн Європейського Союзу на саміті ЄС. Це відбудеться 17-18 жовтня цього року.