Українські прикордонники вирахували й обстріляли будівлі із солдатами з КНДР

Розвіддані США вказують на масштабне військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією

Українські артилеристи в Курській області вже завдали кількох ударів по будинках, де, ймовірно, знаходилися військовослужбовці з КНДР, які збираються воювати на боці РФ. При цьому генсек НАТО Марк Рютте також заявив, що солдати Пхеньяна вже знаходяться в Курську.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на представника Держприкордонслужби України. За даними видання, північнокорейське "поповнення" збільшить чисельність російської армії в Курській області на 25%.

"За оцінками українського Генштабу, Росія направила на оборону Курська 40 000 військовослужбовців. Північнокорейські солдати збільшать чисельність російської армії на 25%, що дозволить досвідченішим військам РФ продовжувати наступати на інших ділянках фронту", — йдеться у повідомленні.

За даними джерел El Pais у 95-й українській повітряно-десантній бригаді пояснили, що половина російських бійців у Курську — це новобранці, які мають набагато менше досвіду, ніж українські солдати. Саме тому їх вирішили посилити північнокорейськими військовими.

"Кремль домовився з північнокорейським режимом, щоб війська КНДР допомогли у звільненні Курська. Таким чином РФ хоче уникнути перекидання частини російських військ, які продовжують вторгнення на схід української території. Можливий вступ північнокорейських військ до бою вперше на боці Росії зміцнює позиції Москви у війні проти України ", — повідомляє El Pais.

Крім цього повідомляється, що ГУР опублікувало перехоплені радіоповідомлення російської армії в Курську, з яких стало відомо, що північнокорейські солдати перевозяться цивільними вантажівками, щоб приєднатися до російської 810-ї морської піхотної бригади, яка воює на лінії фронту в Курську.

У той же час, як передає Reuters, за інформацією південнокорейської розвідки, КНДР вже могла направити до Росії 3000 військових, що вдвічі перевищує попередні оцінки. Військові зараз проходять адаптацію у різних навчальних закладах РФ. До грудня загальна кількість північнокорейських солдатів може становити 10 000 осіб.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до РФ перекинули десятки тисяч військових із КНДР. Білий дім підтвердив присутність щонайменше 3 тисячі північнокорейських солдатів на території Росії.

Нагадаємо, раніше " Телеграф " писав, що нещодавно Путін вперше прокоментував участь військ КНДР у війні проти України. Російський "президент", як завжди, спробував оминути питання журналістів.

До кінця року на територію РФ може прибути близько 10 тисяч солдатів з КНДР для подальшої участі у війні проти України. Перша група із 1500 елітних бійців спецназу вже проходить підготовку на Далекому Сході РФ. На тлі цієї інформації НАТО розглядає можливі варіанти реагування на військову співпрацю Пхеньяну та Москви.