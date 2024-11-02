Поляка з Гітлером під подушкою посадили за те, що називав себе "вагнерівцем"

Йому дали 2,5 роки тюрми

У Великій Британії ув'язнили поляка, який заявив, що воював на боці ПВК "Вагнер" в Україні. Під час розслідування у нього вдома знайшли фотографію Адольфа Гітлера, примірник "Mein Kampf" та інші речі фашистського спрямування.

Про це повідомляє The Guardian. Зазначається, що торік 28 жовтня 49-річний громадянин Польщі Пьотр Кухарскі з односторонніми емблемами забороненої терористичної організації "Вагнер", під час масового заходу поводив себе агресивно.

Чоловік розмахував ножем перед присутніми і робив жест, ніби перерізав горло. Усе це відбувалось під час історичної реконструкції часів вікінгів у графстві Саффолк.

Пьотр Кухарскі

За словами свідків, Кухарскі, який мешкав у Великій Британії, розповідав їм, що приєднався до ПВК "Вагнер" і воював в його лавах в Україні. Ці ж слова кілька разів з'являлись у його дописах у Facebook та інших мережах, навіть з фото зі зброєю в руках.

Через те що у Британії ПВК "Вагнер" визнана терористичним угруповуванням, Кухарскі отримав вирок: 2,5 роки ув’язнення з подальшим випробувальним терміном на рік.

До того ж обвинувачуваний визнав свою провину. На допиті він сказав, що купив значки групи "Вагнера" і прикріпив їх на одяг, щоб "спровокувати реакцію" людей на реконструкції через розбіжності у думках щодо російського вторгнення в Україну.

Водночас під час обшуків вдома у поляка знайшли фотографію Адольфа Гітлера, примірник "Mein Kampf" та інші речі фашистського спрямування. Пояснюючи їх походження, Кухарскі сказав, що він просто цікавиться Другою світовою, а придбання "Mein Kampf" назвав надійною фінансовою інвестицією. Щодо зображення Гітлера, підозрюваний заявив, що просто виставив його, аби воно не вкрилося пліснявою під час зберігання.

Під час судового процесу, він кілька разів наголошував, що лише вдавав з себе "вагнерівця", адже насправді не є членом цієї терористичної організації. Але суддя відхилив це твердження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що західні банки обслуговували операції "вагнерівців".