FT: західні банки обслуговували операції "вагнерівців", - розслідування

Завдяки цьому його ПВК змогла закріпитись в африканських країнах

Євген Пригожин, відомий як ватажок приватної військової компанії "Вагнер", використовував західні банки для проведення фінансових операцій своєї організації. Документи, отримані вашингтонським аналітичним центром Centre for Advanced Defence Studies (C4ADS), свідчать про схеми, за якими підконтрольні Пригожину компанії здійснювали платежі через такі великі фінансові установи, як JPMorgan Chase і HSBC.

У 2017 році суданська компанія Meroe Gold, яка була прикриттям для "Вагнера", провела кілька транзакцій через західні банки для закупівлі промислового обладнання в Китаї. Зокрема, один платіж було здійснено через рахунок JPMorgan Chase у Нью-Йорку, а інший — через Hang Seng Bank, що входить до групи HSBC, пише FT.

Важливо зазначити, що на момент проведення цих операцій Meroe Gold не перебувала під санкціями США, хоча сам Пригожин вже був у санкційному списку з 2016 року. Лише у 2018 році американський уряд наклав санкції на Meroe Gold за її зв'язки з Пригожиним та допомогу в експлуатації природних ресурсів Судану.

Експерти C4ADS підкреслюють, що використання легальної фінансової системи було ключовим фактором для закріплення "Вагнера" в африканських країнах. Організація змогла налагодити мережу фінансових послуг та транспортних зв'язків для переміщення поставок і отримання прибутку, незважаючи на міжнародні санкції.

У HSBC прокоментували ситуацію, заявивши про свою відданість боротьбі з фінансовими злочинами та підтримці цілісності світової фінансової системи. Банк наголосив на значних інвестиціях у розробку та підтримку ефективних систем контролю для виявлення та зменшення ризиків. JPMorgan, зі свого боку, повідомив, що не знайшов записів про згадані транзакції після перегляду наданої інформації.

Діяльність "Вагнера" в Африці відома масовими стратами, зґвалтуваннями, викраденням дітей та іншими жорстокими діями проти цивільного населення на континенті. Група найманців надавала послуги репресивним режимам та брала участь у війнах, зокрема, під час російського вторгнення в Україну.

Після загибелі Пригожина у серпні 2023 року в авіакатастрофі, яка сталася невдовзі після невдалої спроби заколоту проти президента Росії Володимира Путіна, африканські операції "Вагнера" перейшли під безпосередній контроль російського Міністерства оборони. До того часу організація діяла як напівавтономна структура.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії могилу Пригожина прикрасили плакатами з образливим написом. Вандала вже розшукала поліція.