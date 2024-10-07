У Києві затримали тиктокерку, яка раділа прильотам і хотіла вступити до "Вагнеру" (відео)

Поліція розпочинає розслідування

У Києві під час ранкової атаки росіян та вибухів жінка записала досить провокативне відео, яке обурило мережу. У ньому вона раділа пускам "Кинджалів", а тих, хто йшов в укриття назвала щурами.

Як пишуть у мережі, жінку вже нібито затримано. Під час дослідження її акаунтів було виявлено, що вона має проросійські погляди. Адже навіть у статусі в Tik Tok у неї написано: "22 рочки, я з ДНР".

"Росіяни еб*шат по українцях сильно. Вони тікають, як щури", — сказала жінка на відео.

Дівчина записала відео біля Південного вокзалу столиці, де місцеві шукали собі укриття. На разі жінкою вже зацікавились правоохоронні органи і вони проводять "профілактичну" роботу.

У поліції підтвердили затримання жінки, яка раділа обстрілам Києва. Виявилось, що вона уродженка Донецької області, 2001 року народження. Проте останній час проживала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з порушницею, вирішується питання про правову кваліфікацію її дій.

"Жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора", — йдеться у повідомлені.

Більшість відео жінки у мережі присвячені пропаганді Росії, "ДНР" та її проросійській позиції. Так, на одному з них вона підспівує у масці з зображенням ДНР під російський трек. А іншому каже: "Вагнер, можна якось у вашу бригаду потрапити?"

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