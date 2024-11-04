"Зіркова війна" перед виборами у США: кого підтримала Леді Гага та інші знаменитості (інфографіка)

До виборів лишився один день

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться президентські вибори. Американські зірки беруть активну участь передвиборчих перегонах, закликаючи голосувати за того чи іншого кандидата. Популярна американська співачка Леді Гага підтримала кандидатуру Камали Гарріс на виборах президента США.

Вона закликала голосувати за неї своїх підписників, яких у Instagram має 57,5 млн. Крім того, 4 листопада Гага виступить на підтримку демократів на передвиборчому раллі у Пенсильванії.

Камалу Гарріс підтримало багато зірок, наприклад Аріана Гранде, Бейонсе, Тейлор Свіфт. Натомість за її суперника, кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, виступили репер Snoop Dogg, співак Ануель АА. Інфографіку щодо того, чия "армія" підтримки сумарно має більше фолловерів у Instagram, опублікував сайт "Слово і діло".

У Камали Гарріс у Instagram менше 18,7 млн фолловерів, тоді, як у Трампа – 29,9 млн. Проте "армія" підписників тих, хто підтримує її, значно більша. Кандидатку від демократів підтримує співачка Аріана Гранде, яка має 376 млн підписників у Instagram. Вона достроково віддала за Гарріс свій голос та розповіла про це.

Крім того, за Гарріс виступає й співачка Бейонсе. Кількість її фолловерів у Instagram — 314 млн. Співачка дала Гарріс дозвіл на використання своєї пісні Freedom у рамках передвиборчої кампанії.

Також підтримує віцепрезидентку й найбагатша співачка за версією Forbes — Тейлор Свіфт, яка має 283 млн підписників. Багато політичних експертів вважають, що її підтримка може сильно покращити результати Камали Гарріс, адже Свіфт має неймовірну популярність у США.

Публічно надає перевагу кандидатці від Демократичної партії також співачка Дженніфер Лопес (250 млн підписників). Підтримують її й Кеті Перрі (205 млн), Карді Бі (165 млн), Демі Ловато (154 млн) та Біллі Айліш (120 млн).

Також про свою підтримку Гарріс заявив актор Леонардо Ді Капріо, який має у Instagram 61,2 млн фолловерів, співак Бед Банні з 45,7 млн підписників. Крім них голосувати за неї закликають репер Емінем (45,2 млн у Instagram) та акторка Дженніфер Еністон (44,8 млн).

Зірка з найбільшою кількістю підписників у Instagram, яка підтримала Трампа — репера Snoop Dogg (89 млн). Також за нього агітують співак Ануель АА (38,3 млн підписників), телеведуча Ембер Роуз (24,1 млн), співаки Каньє Вест (20,4 млн), Ліл Памп (13,8 млн) та Джастін Квілс (8,5 млн).

Також кандидата від республіканців підтримали співак Джейсон Олдін, акторка Рішель Раян, актор Халк Хоган, співак Біллі Рей Сайрус, актор Закарі Лев та співак Кід Рок. Проте їхня аудиторія в Instagram незначна.

Як повідомляв "Телеграф", популярний американський репер Емінем пояснив, чому він підтримує Гарріс. Він наголосив на важливості свободи слова в Америці, яку кандидатка від демократів зможе забезпечити.