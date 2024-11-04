Здавав пляшки та заробляв на фотографіях: як у молодості виглядав Ігор Коломойський, який зараз у СІЗО

Сидячи в СІЗО ексолігарх змінив зовнішність — поголився налисо

Ігор Коломойський — одіозний український олігарх, який зараз перебуває під слідством та сидить у СІЗО. Багато хто пам’ятає його з густими сивими кучерями та пишною бородою. А нещодавно Коломойського доправили до суду з лисою головою та короткою бородою. Однак мало хто знає, як у юності та молодості виглядав ексолігарх і чим він займався на той час.

"Телеграф" розповість, як у юні роки виглядав Ігор Коломойський та як він заробляв на життя у студентстві.

Ігор Коломойський у молодості — що про нього відомо

Ігор Коломойський народився у Дніпропетровську 13 лютого 1963 року, зараз йому 61 рік. Свого часу він був одним із найзаможніших українських олігархів. Коломойський організував найбільшу в Україні промислово-фінансову групу "Приват", яка була представлена у банківському секторі, нафтохімії, металургії, харчовій промисловості, агросекторі, авіаперевезеннях, спорті та медіа. Однак зараз він перебуває під слідством, має підозри від СБУ та БЕБ, а НАБУ та САП вжили заходів щодо арешту його активів.

Як виявилося, Коломойський чи не змалку шукав способи заробити. У дитинстві він здавав склотару та пляшки, щоб заробити грошей, а вже у студентстві організував фотоательє. Він разом із товаришами-студентами їздили селами, перезнімали весільні, сімейні, паспортні фото із сімейних архівів, а потім в ательє робили з цих кадрів фотомонтаж та видавали замовниками у великих гарних рамах. Робота у фотоательє допомогла заробити гарну прибавку до стипендії.

Відомо, що в юності Ігор Коломойський активно займався спортом — стрибками у воду, футболом, баскетболом та навіть веслуванням. При цьому він отримав перший розряд із шахів, які йому не дуже подобалися, але його змушували ними займатися.

Класна керівниця Коломойського в середній школі №21, яку він закінчив із відзнакою "за відмінне навчання", згадувала у розмові з журналістами, що він був здібним учнем. При цьому він не був лідером у класі, але його все одно поважали та не задирали однокласники. За її словами, Коломойський у школі завжди міг постояти за себе.

Раніше "Телеграф" розповідав про справу Ігоря Коломойського. Що каже бізнесмен і у чому його звинувачують.