Виправдовує Путіна і називає себе "опозицією": що говорить про війну в Україні Ксенія Собчак

Ксенія Собчак — дуже неоднозначна особистість у російській політиці та журналістиці

Ксенія Собчак — відома російська журналістка та світська левиця, яка називає себе опозиціонеркою та поборницею Путіна. При цьому в її публічних виступах, інтерв’ю та на інтернет-платформах чітко простежуються імперські та пропагандистські наративи. Сьогодні, 5 листопада, Ксенія Собчак відзначає свій 43-й день народження.

"Телеграф" вирішив згадати, що говорила про війну в Україні так звана "опозиціонерка" та "хороша руска" Ксенія Собчак і як вона послідовно підтримує режим Путіна в РФ.

Ксенія Собчак. Фото: Getty Images

Ксенія Собчак — позиція по війні в Україні

Ксенія Собчак — відома російська журналістка, яка відносить себе до опозиціонерів, при цьому вона виправдовує Путіна та поширює кремлівські наративи. Після початку вторгнення РФ в Україну у 2022 році Собчак поспішно виїхала до Ізраїлю, зробила ізраїльський паспорт та навіть продала московську квартиру. Однак через кілька місяців повернулася і продовжила у публічному просторі і на своїх інтернет-платформах говорити, що "не все так однозначно", обурюватись скасуванню російської культури у світі та захищати активи російських олігархів від санкцій.

Український журналіст Дмитро Гордон в інтерв’ю Раміні Есхакзай висловив думку, що Ксенія Собчак намагається всидіти на двох стільцях. Вона нібито співчуває українцям і шкодує про те, що відбувається, а з іншого боку намагається не роздратувати Путіна.

Ксенія Собчак Фото: Getty Images

Більше того, Ксенія Собчак, навіть намагається виправдати російського диктатора. Так, на другий місяць повномасштабної війни в Україні вона записала довге відео із "поясненням" поведінки Путіна. У ролику Собчак виставляла Путіна як "амбітного політика, який іноді перегинає". У її висловлюваннях можна побачити стандартні наративи кремлівської пропаганди, якій Ксенія явно підіграє. Так, наприклад, вона переконує глядачів, що Путін вирішив напасти на Україну, тому що реально вірив у розширення НАТО і в те, що Україна нападе на РФ перша. Також Собчак запевняє, що Революцію Гідності в Україні організував Захід, а не український народ.

Ксенія Собчак, Володимир Путін. Фото: Getty Images

До речі, нещодавно Ксенія Собчак публічно розкритикувала "План перемоги" Володимира Зеленського.

"А нове в плані — що? А ресурс "воювати до останнього українця" не рахуємо? І головне — а росіяни саме "одумаються", так? І підуть хитати режим? Чи на когось іншого підуть?", — написала Собчак у своєму телеграм-каналі.

Ксенія Собчак. Фото: Getty Images

Зазначимо, що Ксенія Собчак була близька до Путіна ще з дитинства. Нинішній президент РФ колись був помічником батька Собчак, який на той час був мером Петербурга. Вони дружили сім’ями і Путін навіть був на хрестах Ксенії. Під час передвиборчої кампанії у 2018 році, коли Ксенія Собчак стала кандидатом у президенти, її називали проектом Кремля щодо відволікання уваги та створення видимості "опозиції". Багато політичних експертів і зараз впевнені, що все, що робить Собчак у політичній сфері, схвалено у Кремлі. Інакше вона вже давно була у в’язниці або вбита, як інші яскраві опозиціонери в РФ.

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