США запустять ядерну ракету одразу після виборів

Ракета пролетить 6,7 тисячі кілометрів

США відразу після закриття виборчих дільниць мають намір здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МКБР) Minuteman III. Навчання необхідне для того, щоб перевірити стан ядерних сил країни, а також щоб переконатися в надійності можливостей ядерного стримування.

Про це пише Daily Mail. Військові повідомили, що запуск у день виборів є збігом, а до цих навчань готувалися кілька років.

У ході навчань ракета пролетить трохи більше ніж 6,7 тисячі кілометрів від бази в штаті Каліфорнія до атола Кваджалейн у Тихому океані. Політ займе приблизно 22 хвилини. Видання також нагадує, що Москва знаходиться за 9,5 тисячі кілометрів від Каліфорнії, а Пекін за 9,6 тисячі кілометрів.

"Ці випробування мають величезне значення не лише для оборони нашої країни, а й слугують поворотним моментом у демонстрації виняткових можливостей та досвіду нашої відданої команди", — розповів полковник Браян Тітус, заступник командира військової бази, з якої проведуть запуск.

Як відомо, ракети Minuteman III перебувають на службі з 1970 року. Дальність її польоту становить 13 тисяч кілометрів, що дозволяє досягати їй практично будь-якої точки нашої планети.

При цьому вона здатна розганятися до 24 000 кілометрів на годину. Це вчетверо більше, ніж необхідно, щоб вважатися гіперзвуковою.

Раніше вони оснащувалися трьома боєголовками, але потім їхня кількість була скорочена до однієї, щоб відповідати нормам міжнародних договорів. Втім, потужність навіть однієї боєголовки становить 335 кілотонн.

Симуляція ядерного вибуху боєголовки Minuteman III у цілком випадковому місці. Помаранчевим виділено радіус, у якому відчуватиметься сильне теплове випромінювання, сірим – куди дійде ударна хвиля

Як повідомлялося раніше, в Росії розповіли, через що можуть розпочати ядерну війну. Там зазначають, що це може статися через пряме зіткнення ядерних держав.