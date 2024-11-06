"У відповідний час": в штабі Трампа заявили, що не стануть передчасно оголошувати про перемогу

Трамп буде спостерігати за перебігом голосування та підрахунку голосів

У передвиборчому штабі кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа спростували інформації ЗМІ про "поради радників", які нібито рекомендували йому передчасно оголосити про перемогу на виборах президента. Трамп, заявили у штабі, буде чекати.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на коментар прессекретаря передвиборчої кампанії Трампа Каролайн Левітт. Вона запевнила, що Трамп буде спостерігати за перебігом голосування та підрахунку голосів, а потім вже звернеться до своїх прихильників.

"Я не думаю, що це станеться. Я залишу це йому, і я вірю, що він збирається оголосити про перемогу і знову виступить із промовою перед своїми прихильниками у відповідний час", – сказала вона, коментуючі інформацію низки західних видань.

Проте у Флоріді тим часом вже зведено сцену для виступу Трампа. ЗМІ пишуть, що його прихильники вже почали заповнювати місця, а сам Трамп, як очікується, дуже скоро виступить перед ними. Про що саме буде говорити кандидат у президенти США, поки що невідомо.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США проходять вибори президента, під час яких американці визначать, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнеться між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.

Про те, що може змінити в українсько-американських відносинах ймовірна перемога Гарріс, розповів Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний Посол України в США (у 2005 –2010 роках) у матеріалі "Телеграфа": "Перемога Трампа несе два ризики для України, а з Гарріс все складно, — експосол України в США".