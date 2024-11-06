Чим займеться Трамп у перші дні президентства. І йдеться не про Україну

Його дії будуть рішучими

Перші кроки Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США, після повернення до Білого дому стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти. Він буде діяти швидко та рішуче.

Про це заявив старший радник Трампа Джейсон Міллер в ефірі CBS. Для цього новому президентові Америки навіть не знадобиться рішення Конгресу.

"Вся політика безпеки кордонів, яка була введена Трампом, може бути просто повернута у тому вигляді, в якому вона була раніше. Їм не потрібне для цього рішення Конгресу, щоб повернути захист кордону", – йдеться у повідомленні.

На думку Міллера, Трамп вестиме цілеспрямовану боротьбу з незаконною міграцією і це стане одним із перших його кроків на посаді президента США. Він зможе розпочати "масові депортації" нелегальних іммігрантів та посилить безпеку на кордонах.

При цьому інші рішення Трампа потребуватимуть відповідних законодавчих рішень.

"Інші дії, звичайно, потребуватимуть законодавчих дій та відповідних рішень", – підкреслив радник Трампа.

Крім цього, Трамп може вжити низку заходів, які дозволяють знизити ціни на енергоресурси. Для цього він, можливо, вирішить розширити видобуток нафти в США.

"Крім того, ми можемо розпочати активно займатися "розвідкою" енергетичних ресурсів, що допоможе знизити вартість товарів та зупинити неконтрольовану інфляцію, яку ми спостерігаємо", — резюмував Міллер.

За його словами, Трамп перетворив республіканську партію на "партію робітничого класу", що продемонструвало зростання підтримки з боку темношкірих виборців та виборців латиноамериканського походження.

Цю заяву підтвердила і національний прес-секретар Трампа Каролін Левітт. Вона також повідомила про те, що новий президент США зможе розпочати "масові депортації" нелегальних мігрантів, розширити видобуток нафти в США, домовитися про мирну угоду між Росією та Україною та ввести санкції проти Ірану, щоб "зупинити хаос на Близькому Сході".

"Американський народ забезпечив переконливу перемогу президенту Трампу, і це дає йому повне право керувати країною так, як він обіцяв у ході своєї передвиборчої кампанії. Він виконає дані ним обіцянки", — сказав Левітт.

Нагадаємо, вибори в США проходять у два етапи. У вівторок, 5 листопада, відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія.

За інформацією ЗМІ, нова інавгурація Дональда Трампа намічена на 20 січня 2025 року. На даний момент невідомо, хто з високопоставлених гостей візьме участь у заході. Особливий інтерес викликає питання, чи відвідає інавгурацію Джо Байден, який у липні 2024 року зняв свою кандидатуру із передвиборчих перегонів. Нагадаємо, що у 2020 році Байден здобув перемогу на виборах, набравши 306 голосів виборців, залишивши Трампа із 232 голосами. Тоді Трамп на інавгурацію Байдена не приїхав.

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