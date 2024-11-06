Гарріс змирилася з поразкою і подзвонила Трампу

Політики говорили про мирну передачу влади

У США завершують підрахунок голосів на президентських виборах і дедалі очевиднішим стає розуміння того, що кандидат республіканців Дональд Трамп здобув перемогу. З цим його вже привітала його опонентка, віцепрезидент Камала Гарріс.

Про це пише Associated Press із посиланням на високопоставленого помічника Гарріс. Зміст розмови не розкривається, проте наголошується, що вона обговорила важливість передачі влади мирно та без подій.

Представник Харріс повідомив, що вона пізніше в середу виступить із запланованою промовою, в якій визнає поразку.

Варто зазначити, що штати Аляска, Аризона, Мен і Невада ще не закінчили підрахунки голосів, проте Трамп вже має більше необхідних для перемоги 270 голосів. Вибори загалом пройшли без особливих потрясінь, хоч і були проблеми на деяких дільницях через повідомлення про мінування, які надходили з російських електронних адрес.

Як повідомлялося раніше, Трампу вже виповнилося 78 років. Тобто на момент завершення своєї нової каденції він буде найстарішим американським президентом.