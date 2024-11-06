Без дивацтв не обійшлося: як Путін привітав Трампа з перемогою

Інформацію про вітання намагалися приховати

Судячи з перших результатів виборів Дональд Трамп стане новим президентом США. Його вже поспішили привітати представники російської влади та еліти.

Однак вони зробили це непублічно через "знайомих" по лінії російського МЗС. Цю інформацію спробували приховати від громадськості, проте видання "Верстка" дізналася про деталі від власних джерел близьких до Кремля.

Повідомляється, що Володимир Путін привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США. Також до привітань приєдналися заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, голова правління "Сбербанку" Герман Греф та спікери палат парламенту Валентина Матвієнко та В’ячеслав Володін.

Зроблено це було неофіційно – "через знайомих" по лінії російського МЗС. Таким чином, російська "верхівка" сподівається на підтримку з боку Трампа.

"Представники російської влади та еліти, у тому числі президент Володимир Путін, привітали Трампа з перемогою на виборах президента США, розповіли джерела "Верстки" в парламенті та близькі до Кремля. Таким чином еліти висловлюють сподівання, що завдяки Трампу покращаться позиції Росії у війні з Україною", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив, що президент РФ вітатиме лідера "недружньої" країни. Очевидно, цю інформацію намагалися приховати від громадськості.

Своїми поздоровленнями російські правлячі еліти хочуть налагодити стосунки з Трампом і дуже сподіваються, що новий президент США припинить надавати Україні фінансову та військову допомогу.

"Надії пов’язані, в першу чергу, зі скороченням допомоги Україні в ході "спецоперації", — заявив співрозмовник "Верстки" в парламенті. — А так Трамп, звичайно, набагато договороздатніший і кращий для нас [російської влади], ніж Харріс".

При цьому ідею Трампа закінчити війну між Росією та Україною за один день у Кремлі не сприймають серйозно і вважають це абсурдом.

"А якими методами він це зробить? Пригрозить Путіну? Зеленському? Закінчити війну можна швидко лише одним способом — різко припинити допомогу Україні", — повідомляє видання.

Нагадаємо, вибори в США проходять у два етапи. У вівторок, 5 листопада, відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп виступив із промовою перед групою своїх прихильників у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Він де-факто оголосив себе президентів, вийшовши під пісню God Bless the USA.