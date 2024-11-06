У Путіна працює Володимир Зеленський: йому порадили змінити прізвище (відео)

Сам Зеленський одразу відреагував на підкол

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко під час засідання верхньої палати парламенту висміяла першого заступника міністра охорони здоров’я РФ Володимира Зеленського. Вона порадила йому не вимовляти голосно своє прізвище, оскільки вона збігається із прізвищем президента України.

Відповідне відео було опубліковано у мережі. Користувачі вже встигли прокоментувати вчинок Матвієнко та назвали його "дипломатичною невихованістю" та "крайнім ступенем неповаги". Такий підкол у бік Зеленського вважають чи не за пораду зовсім змінити прізвище.

"Будь ласка, на трибуну, шановний Михайло Альбертович (Мурашко, голова МОЗ, — Ред.), Зеленський Володимир Анатолійович, перший заступник міністра охорони здоров’я. Те, що перший, добре, але з прізвищем не дуже вам пощастило, чесно кажучи. Гучно ніде не називайте", — заявила Матвієнко.

На відео видно, що після невідомого висловлювання спікера, заступник міністра у відповідь лише розвів руками й посміявся.

Варто зазначити, що Зеленського було призначено заступником голови Міністерства охорони здоров’я РФ у грудні 2021 року. До цього він керував Фондом обов’язкового соціального страхування російської столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки в Україні людей з прізвищем Путін та яка історія походження цього родового та мені.