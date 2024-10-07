Воно маэ декылька версый виникнення

Декому з українців пощастило з прізвищем, воно захищає від нечистої сили, але є й такі, кому доводиться жити з таким самим прізвищем, як і у людини, яка намагається знищити Україну. Йдеться про тих, хто носить прізвище Путін.

"Телеграф" розповідає, скільки таких людей в Україні та про походження прізвища Путін. Як свідчить карта прізвищ на сайті "Рідні", 93 особи в Україні мають прізвище Путін. Більшість його носіїв живуть у Харкові, Одесі, Осокорівці (село в Бериславському районі Херсонської області).

Прізвище Путін має декілька версій походження. Вони досить різні, проте жодна з них навіть не натякає, чому її найвідоміший носій, Володимир Путін, який, до речі, 7 жовтня відзначає свій 72-й день народження, міг стати кривавим диктатором.

Версії походження прізвища Путін:

може бути скороченням від популярних за старих часів імен Путило, Путя і Путята — ці імена давалися дітям окрім отриманих ними при хрещенні;

так могли називати дітей, які з’явилися на світ у дорозі (в пути, — росс.) – під час подорожі або переїзду;

так могли називати людей, які багато подорожували: або за схильністю характеру, або через рід діяльності;

від слова "путящий" (порядний, хороший).

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали людям, чиє темне минуле намагалися приховати. Така традиція була на Запорізькій Січі.