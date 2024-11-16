"Можуть виникнути проблеми": Трамп та його команда ігнорують перевірки ФБР для кандидатів на державні посади

Обхід такої перевірки – це порушення встановлених державних норм, які діють ще з 1945 року

Новообраний президент США Дональд Трамп та його команда відверто ігнорують перевірки Федерального бюро розслідувань (ФБР), які обов'язкові для претендентів на ключові посади у президентській адміністрації. Замість цього вони проводять формальні перевірки через незрозумілі приватні компанії.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела. Причина такого нехтування криється у ставленні Трампа до ФБР: він вважає, що система Бюро повільна та страждає від проблем, які можуть перешкодити планам нового президента Сполучених Штатів. Але головне – у Трампа знають, що ФБР під час перевірок знаходить незручну політичну інформацію, та планують не допускати такого сценарію.

"Дискусії відбуваються на тлі того, що Трамп запропонував кілька суперечливих кандидатур на високі посади в уряді США, зокрема Метта Гетца на посаду генерального прокурора і Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки", – нагадало видання.

Зазначається, що попри усі протоколи національної безпеки, остаточне право вирішувати, кого та куди призначати, має право саме президент. Але такі дії можуть нести загрозу країні, оскільки встановлений протокол діє ще з часів Другої світової війни: його завдання – відсіяти кандидатури, які мають підозрілі зовнішні зв'язки або інші проблеми, які можуть потенційно становити загрозу для США. Обхід такої перевірки – це порушення встановлених державних норм.

Джерела сказали виданню, що низка радників Трампа ще до виборів почали закликати його обійти традиційні процеси перевірки біографій для деяких призначенців – в тому числі для Гетца та Габбард.

"У деяких кандидатів на посади в адміністрації Трампа можуть виникнути проблеми під час перевірки біографічних даних, що створить потенційні перешкоди під час процесу затвердження… Натомість перехідна команда Трампа зосередилася на проведенні власної внутрішньої перевірки кандидатів на вищі адміністративні посади. Хоча Трамп матиме повноваження подолати будь-які проблеми з перевіркою і надати доступ до секретних матеріалів після вступу на посаду, він не зможе цього зробити, доки не складе присягу 20 січня", – додало видання.

Нагадаємо, Трамп продовжує підшукувати кандидатів на ключові посади та деякі його рішення викликають нерозуміння навіть серед його прихильників. Одними з найспірніших кандидатур є Тулсі Габбард, яка претендує на посаду директора національної розвідки, та Метт Гетц, який може стати генеральним прокурором США.