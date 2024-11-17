Наступні тижні будуть вирішальними: у Польщі зробили тривожну заяву щодо України

Розмови з Путіним не допоможуть зупинити війну в Україні, впевнений польський прем'єр

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із гострою заявою щодо продовження російської агресії проти України та ракетної атаки. За словами Туска, телефонні перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним не здатні зупинити військову агресію.

Масована атака росіян яскраво продемонструвала неефективність такого формату спілкування. Про це очільник уряду Польщі повідомив у соціальній мережі X. Польський прем'єр наголосив на необхідності реальної підтримки України з боку західних партнерів. На його переконання, дипломатія телефонних дзвінків не може замінити конкретну допомогу.

У своєму зверненні Туск зазначив про критичність наступних тижнів. За його словами, цей період матиме вирішальне значення не лише для перебігу війни, але й для майбутнього всієї Європи.

"Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Шольц зробив "неочікувану" заяву про розмову з Путіним. Він вважає, що Володимир Путін не змінив своєї думки щодо війни в Україні.