Почти Майдан. В Грузии полиция разогнала протестующих, есть задержанные (фото и видео)

Один человек госпитализирован

Протесты в Грузии продолжаются, и уже 19 ноября полиция начала оттеснять людей от Тбилисского государственного университета и разгонять палаточный городок.

Об этом сообщает Радио Свобода Эхо Кавказа. Отмечается, что правоохранители призвали протестующих открыть автомобильное движение, которое было заблокировано двое суток.

К разгону палаточного городка в Тбилиси присоединились спецназовцы. Через пару часов правоохранители освободили дорогу от палаток, а коммунальщики начали убирать территорию.

В МВД Грузии впоследствии добавили, что участникам протеста было дано достаточно времени, чтобы высказать свое мнение. Поэтому полиция приложила немало усилий, чтобы освободить улицы.

"На проспекте Чавчавадзе и прилегающей к нему территории Варазисхеве в течение последних двух дней проводится собрание, в рамках которого проезжая часть дороги полностью занята и установлены различные сооружения. Свобода выражения мнений не включает в себя перекрытие дорог и нарушение привычного ритма жизни граждан", — говорится в заявлении.

Также в МВД подчеркнули, что водометы и спецназовцев, которые прибыли на место протестов, не использовали.

В то же время, лидеры оппозиции Грузии заявляют, что продолжат акции протеста, несмотря на разгон. В сети также пишут, что на акции в Тбилиси задержаны несколько протестующих, один человек пострадал, его увезли с территории на карете скорой помощи.

Напомним, что протесты в Грузии начались после оглашения результатов парламентских выборов, ведь оппозиция обвиняет ЦИК в их фальсификации. Сторонники прозападной оппозиции более суток блокировали территорию возле Тбилисского госуниверситета. Были установлены палатки, туалеты и даже умывальники для участников акции.

Во время разгона на территории находилось около 200-300 человек. Полиция полностью заняла проспект Меликишвили в центре Тбилиси, вытеснив протестующих из проезжей части.

Ранее "Телеграф" писал, что в Грузии во время оглашения результатов выборов главу ЦИК облили краской.