До Молдови вкотре залетів БПЛА: його знайшли біля торгового центру

У поліцію повідомив очевидець події

У передмісті столиці Молодови міста Кишинева впав безпілотний літальний апарат. Його виявили біля ТРЦ Port Mall та Arena Chisinau.

Безпілотник зауважив місцевий житель, який негайно повідомив про ситуацію правоохоронних органів. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Зазначається, що інцидент трапився 19 листопада приблизно об 11:20.

"Влада негайно відреагувала і на місці події перебувають фахівці вибухотехнічного відділу Центру техніко-криміналістичних та судових експертиз ІДП для комплексного обстеження літаючого об’єкта", — йдеться у повідомленні.

Нині подробиці події встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 листопада поточного року в Каушанському районі поблизу села Фірледень у Молдові місцевий житель виявив дрон, який лежав на траві.

До цього у лютому уламки безпілотного літального апарату типу Shahed виявили в Молдові поблизу українського кордону.

Варто зазначити, що це не вперше, коли російські дрони залітають до Молдови. Мало того, туди навіть залітали російські крилаті ракети.