В Молдову в очередной раз залетел БПЛА: его нашли возле торгового центра
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В полицию сообщил очевидец происшествия
В пригороде столицы Молодовы города Кишинева упал беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили возле ТРЦ Port Mall и Arena Chisinau.
Беспилотник заметил местный житель, который немедленно сообщил о ситуации в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Отмечается, что инцидент случился 19 ноября примерно в 11:20.
"Власти незамедлительно отреагировали и на месте происшествия находятся специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз ИГП для комплексного обследования летающего объекта", — говорится в сообщении.
В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 ноября текущего года в Каушанском районе вблизи села Фирледень в Молдове местный житель обнаружил дрон, который лежал на траве.
До этого в феврале обломки беспилотного летательного аппарата типа Shahed обнаружили в Молдове, вблизи украинской границы.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда российские дроны залетают в Молдову. Мало того, туда даже залетали российские крылатые ракеты.