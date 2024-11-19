В Молдову в очередной раз залетел БПЛА: его нашли возле торгового центра

В полицию сообщил очевидец происшествия

В пригороде столицы Молодовы города Кишинева упал беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили возле ТРЦ Port Mall и Arena Chisinau.

Беспилотник заметил местный житель, который немедленно сообщил о ситуации в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что инцидент случился 19 ноября примерно в 11:20.

"Власти незамедлительно отреагировали и на месте происшествия находятся специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз ИГП для комплексного обследования летающего объекта", — говорится в сообщении.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 ноября текущего года в Каушанском районе вблизи села Фирледень в Молдове местный житель обнаружил дрон, который лежал на траве.

До этого в феврале обломки беспилотного летательного аппарата типа Shahed обнаружили в Молдове, вблизи украинской границы.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда российские дроны залетают в Молдову. Мало того, туда даже залетали российские крылатые ракеты.