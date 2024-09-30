Наче десь в Африці: окупований Донецьк накрило стихійне лихо (фото, відео)

Окрім тимчасово окупованих територій України накрило й південь Росії

Тимчасово окупований Донецьк 29 вересня накрило потужне стихійне лихо. У місті, яке з 2014 року перебуває під російською окупацією, вирує сильна піщана буря, ніби десь в Африці.

Про це повідомили місцеві канали. Вони ж опублікували фото та відео стихійного лиха. У коментарях користувачі пишуть, що у повітрі дуже багато пилу та піску, видимість дуже погана.

Російські канали зазначають, що від стихійного лиха страждають не тільки й не стільки тимчасово окуповані території України, скільки південні регіони безпосередньо РФ. Накрило Ростовську, Астраханську, Волгоградську області, а також Калмикію та Дагестан. Під загрозою також центральні та західні регіони РФ, оскільки пісок може донести аж до тих країв.

Нагадаємо, у понеділок, 16 вересня, в Україні було дуже вітряно — негода вирувала не лише на заході та в центрі країни, але дісталася навіть до окупованого Маріуполя. Вітер був такої сили, що зірвав тканину з огорожі навколо Маріупольського драматичного театру. Тепер добре видно, що від колишньої величної будівлі майже нічого не залишилося.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає тимчасово окупований Маріуполь, до якого також не пришов курортний сезон 2024.