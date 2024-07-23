Зливи, затоплені вулиці та закритий порт: одне з міст Росії накрило потужний смерч (фото, відео)

У Сочі оголошено штормове попередження

Після потужного торнадо Росію накрив сильний смерч. Його спостерігають над морем у Сочі.

Кадрами поділилися місцеві жителі у соцмережах. Зазначається, що у місті зараз йде злива.

Наслідки негоди вже спостерігають у місті. У річці Псахо вже піднявся рівень води. Через зливу деякі вулиці затоплено повністю, частково підтоплено Приморську набережну. Сильний дощ та штормове попередження спричинили тимчасову заборону виходу суден в акваторію з місцевого порту.

У місті оголошено штормове попередження. Очікується, що сильні зливи з градом, схід селів у горах та смерчі будуть ще кілька днів. Також прогнозуються зсуви та ще більший підйом рівня води у річках.

Місто Сочі на карті

Це далеко не вперше, коли в Росії "бушувала" негода. Нещодавно, в Карачево-Черкеську, Ставропілля, Кисловодську та Москві пройшли зливи з градами і шквальний вітер. В результаті десятки людей поранено та госпіталізовано, а також одну загинула.

А під Волгоградом у Росії жителі хутора раніше скаржилися на нашестя сарани. Вона буквально окупувала узбіччя та дороги. Комахи ще поширюються регіоном пішим способом, віддаючи перевагу дорогам і узбіччям.