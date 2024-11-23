Міста йдуть під воду: Україну накрила потужна злива (відео)

Людей просять без потреби не виходити на вулицю

У суботу, 23 листопада, деякі регіони України накрили зливи, снігопади та шквальний вітер. Внаслідок цього низка міст опинилися затопленою, а дороги перетворилися на бурхливі річки.

Про це повідомляють користувачі соцмереж. Стихія вже встигла наробити бід у кількох великих населених пунктах, а комунальникам довелося перейти у режим посиленої готовності.

Так, у Дніпрі пройшли сильні дощі, а також спостерігався поривчастий вітер. Через це вода вже затопила деякі дороги та автомобілісти буквально пливуть ними, а не їдуть.

Через сильну зливу у місті припинено рух одразу кількох трамвайних маршрутів. Також спостерігаються проблеми та перебої у роботі міського транспорту.

У Полтаві також пройшла сильна злива. Вода затопила дороги та тротуари, а саме місто буквально перетворилося на "Венецію".

Автовласникам доводиться їхати проїзними частинами, які більше нагадують річки.

При цьому у Полтаві спостерігається шквальний вітер, через який у різних районах міста почали падати дерева. Світлофори також працюють із перебоями.

Городян попереджають про небезпеку і просять зайвий раз без потреби не виходити надвір.

У Сумах також пройшла сильна злива. Міські зливостоки не справляються із потоками дощової води, яка активно затоплює райони міста.

У Київській області при цьому спостерігаються рясні снігопади, а дороги перетворюються на ковзанки через ожеледицю.

"Станом на ранок 23 листопада на дорогах працює 96 одиниць техніки. Загалом до робіт залучено 128 працівників. Використана 2961 тонна піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки дорожнього полотна", — йдеться у повідомленні КОВА.

На даний момент проїзд на автошляхах державного та місцевого значення в межах Київської області забезпечений.

Варто зазначити, що в суботу 23 листопада в Україні синоптики прогнозують рясні опади. У деяких областях навіть оголошено жовтий рівень небезпеки.

За даними сайту Українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 23 листопада, буде хмарно. У західних областях невеликий, вночі в Карпатах помірний сніг.

У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях уночі йтиме значний мокрий сніг. На решті території помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва у дворі багатоповерхового будинку через шквальний вітер тополя впала на перехожого. Потерпілий отримав травми несумісні із життям та помер на місці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на початку жовтня Київ накрило потужною зливою. У столиці виникли підтоплення і місто буквально почало йти під воду.